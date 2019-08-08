中国猪肉价格仍将高位徘徊

中国生猪产能下降明显，供应量明显减少，预计8月份猪肉价格仍将维持震荡上涨趋势。

据《经济日报》报道， 中国农业农村部监测数据显示，7月份，中国猪肉平均价格为每公斤28.04元（人民币，下同，5.50新币），环比上涨9.4%，同比上涨37.5%。

从不同省份看，猪肉价格仅贵州小幅度下跌，其余各省份猪肉价格均上涨。总的看，目前中国猪价依然涨幅明显。

北京新发地农副产品批发市场统计部经理刘通表示，“7月份北京白条猪批发最高价低于6月份，最低价高于6月份。这表明，7月份猪肉价格整体上处于高位，上涨基础比较牢固。”

与中国国内猪价相比，国际市场猪价却在下跌。7月份，美国猪肉切块批发价格为每英担75美元，环比下跌6.6%；欧盟猪肉批发价格为每吨1766.29欧元，环比下跌0.6%。当前中国猪肉进口明显高于上年同期。海关数据显示，1月至6月累计，中国进口生猪产品136.87万吨，同比增长16.3%；进口额24.42亿美元，同比增长18.3%。

关于后市，业内专家表示，虽然各地政府出台了相应的激励政策，但是不少生猪养殖户还处于观望状态。

鉴于全国生猪产能下降明显，供应量明显减少，预计8月份猪肉价格仍将维持震荡上涨趋势。高猪价将会刺激猪肉进口进一步增加。中国北方产区猪价将震荡上涨，南方销区猪价将表现为高位稳涨。