彭博社：中国要满足大豆需求不能只靠巴西

当美国总统特朗普2018年拉开针锋相对的关税大战帷幕时，巴西刚刚收割完丰收的大豆，使得这个世界上最大的大豆出口国几乎可以单独满足中国庞大的需求。

据彭博社8月8日的分析文章，在向中国出口了创纪录的大豆且经历了遭遇天气问题的种植季后，巴西的库存目前正在减少，而距离下一个收割季节还有数月时间。这可能会给中国带来麻烦。

在上周升级贸易战后，中国暂停采购美国农产品。这使得除了巴西之外中国几乎没有其他选择。阿根廷可能是选择之一，但在即将举行选举之际，阿根廷的农民目前正在囤积大豆。

彭博社表示，目前已经出现大豆供应紧张的迹象。

巴西的大豆库存较去年同期减少了约80%，该国的出口量在7月下降了8%，对中国的出口量下降了11%。来自该国的大豆溢价正在上涨。

巴西的咨询公司AgRural的分析师Daniele Siqueira称，从9月开始，巴西只剩下大约1570万公吨的大豆可以出口，这一局面将持续到1月份开始收割。

彭博社评论称，这个数字将达不到中国在此期间通常的需求水平。

美国规模最大的独立期货经纪公司R.J. O'Brien（R.J. O'Brien & Associates LLC）衍生品副总裁Vinicius Ito援引中国官方数据称，在过去三年中，中国在10月到12月平均每月进口约700万吨大豆。

在供应紧张的前景下，巴西的大豆价格已经在攀升。9月发货的大豆溢价本月上涨约32%。而在芝加哥交易的基准期货则下跌了1.7%。

Ito表示，“必须调整溢价，因为目前只剩巴西。”

这提高了阿根廷大豆需求增加的可能性。在经历了去年旱灾之后，阿根廷大豆产量已经反弹。

但买家将很难从阿根廷农民手中获得大豆供应，因为在8月11日开始的阿根提总统选举到来之际，阿根廷农民正在囤积大豆。他们正在利用大豆来对冲与投票和政策动荡相关的波动。

Ito表示，“阿根廷农民将继续囤积大豆，因为选举季即将到来且中国需求增强带来了南美溢价上涨的前景。”