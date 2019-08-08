华为发布面向2025十大趋势：97%的大企业采用AI

中国电讯设备巨头华为8月8日发布全球产业展望2025（Global Industry Vision 2025，简称GIV），提出智能世界正在加速而来。

据第一财经报道，华为基于对交通、零售、金融、制造、航空等17个重点行业的案例研究，并结合定量数据预测，进一步提出了面向2025的十大趋势，分别是：是机器，更是家人、超级视野、零搜索、懂“我”道路、机器从事三高、人机协创、无摩擦沟通、共生经济、5G，加速而来以及全球数字治理。

华为预测，到2025年，全球14%的家庭拥有“机器人管家”，97%的大企业采用AI。同时，虚拟实境（virtual reality，简称VR）和扩充实境（augmented reality，简称AR）的企业将增长到10%，每万名制造业员工将与103个机器人共同工作，而智能个人终端助理将覆盖90%的人口。

此外，2025年，企业的数据利用率将达86%，全球所有企业都将使用云技术，而基于云技术的应用使用率将达到85%，全球年存储数据量将高达180ZB。

5G方面，2025年全球将部署6500万5G基站，服务于28亿用户，58%的人口将享有5G服务。

全球产业展望报告于2018年首次推出，初衷是打开智能世界的产业版图，为各行各业创新增长提供路径参考。