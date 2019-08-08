美服饰业减少依赖中国供应链 越南最受惠

评级机构惠誉旗下调研分支惠誉解决方案宏观研究（Fitch Solutions Macro Research）最新发表的报告称，美中贸易局势紧张，对时尚行业带来的采购风险愈来愈明显。

据路透社8月8日的报道，该研究机构称，美国的服饰企业已开始实施战略，减少对中国的依赖，将生产供应链扩大至东南亚等地，其中越南的服饰制造行业将为主要得益者。

报告称，中国为美国衣履产品的主要供应来源，2010年美国48%的衣履产品进口自中国。这一比例自2010年便逐渐下降，中美贸易战也正加速这趋势。今年首季的数据显示，美国自中国进口的衣履产品按年下跌1%，占比34.5%。

惠誉的报告表示，因应美国进一步加征关税的威胁，预计美国时装零售商将重新考虑其采购渠道，这些公司可能会进一步减少中国进口，加速多元化采购。

报告表示，越南将会是这次供应链多元化过程中主要的受惠方。越南是美国衣履产品的第二大进口市场，比例由2001年的0.2%，增至2018年的16.5%。越南凭借低廉的劳动力发展成为纺织制造业强国。

今年首季，美国自越南采购进口的衣履产品按年增加13%，占美国服饰进口比例17.6%。

美国时尚零售商自其他国家的采购量规模虽然小得多，但未来可能会增加。报告预期，除越南外，印尼、孟加拉、印度、柬埔寨尼加拉瓜、约旦、海地和埃及，也可望从中获利。