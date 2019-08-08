樊纲再评楼市：中国人爱炒房是因为存钱太多

中国经济学家樊纲8月7日评论中国楼市，认为中国人爱炒房是因为中国人的财富量巨大。

据每日经济新闻报道，2019博鳌房地产论坛上，中国经济体制改革研究会副会长、国民经济研究所所长樊纲在演讲中表示，中国巨大炒房需求是因为储蓄率太高。

他说，中国曾经有几年达到50%的储蓄率，过去20年的储蓄率在40%以上。这使中国成了一个人均收入较低、但财富量巨大的国家。储蓄了就得做点投资，因为股市表现不好，境外投资受控制，因此房地产成为重要的投资对象。

樊纲还对房地产调控作出了评价。他表示，现在一个危险的情况是，把限购当成正常制度，这在经济学来讲是不正常的，大多是行政手段，很多不是经济手段。

他说，房地产调控思路应回到经济学基本常识，供求关系决定价格。对于房价调控，可以通过建设共有产权房、推动集体土地入市等增加供给来改善供求关系。但限价就成了一种消灭市场机制的行为，所以限什么都可以，千万别限价。

从中国人民银行公布的数据看，中国存款增速仍然较高，2019年一季度，居民部门新增存款规模同比增速为13.1%。

国际货币基金组织（IMF）的数据显示，2017年中国储蓄率为47%，远高于26.5%的世界平均储蓄率，也高于发展中经济体和发达国家的平均水平。

储蓄率上升是经济发展过程中的必然规律。回顾历史可以发现，几乎所有发展中国家都经历过高储蓄率阶段。受到文化影响，亚洲国家国民储蓄率较高的现象更为普遍。

樊纲是北京大学汇丰商学院教授 、中国社会科学院研究员，现任中国经济体制改革研究会副会长、国民经济研究所所长，曾经两度担任央行货币政策委员会委员。