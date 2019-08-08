消息人士:中国考虑大幅放开期货市场 以吸引海外资金

有消息人士透露，中国监管当局正考虑以2015年股灾以来最大的力度，推动股票和商品类期货市场的对外开放，以吸引更多海外资金进入市场。

据彭博社报道，不愿具名知情人士称，中国监管机构正在讨论，考虑对所有外资开放股指期货，并且允许交易目的不限于套期保值，且考虑对外资放开一系列商品期货。

目前外资主要是通过QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)来参与股指期货交易，且只能从事套期保值交易；商品期货市场上，境外投资者仅可参与原油期货、铁矿石期货和PTA期货。

知情人士表示，中国还考虑进一步扩容金融期货产品，以给中国以外的外投资者提供更多对冲工具。中国金融期货交易所正在设计MSCI中国A股指数期货，以及A股波动率指数，后者当前在仿真系统中运行，待A股期权产品上市后有望推出。

他们还提到，上述计划尚未最终确定，也没有具体推出的时间表，但最近几个月为期货市场开放所做的准备工作在加快推进。

中国证监会暂未回复置评请求，中国金融期货交易所则不予置评。

MSCI纳A并不断扩容，提升了国际投资者对A股的兴趣，但是相关风险对冲衍生品的缺失也限制了其增大投资规模的意愿，衍生品市场的进一步开放时间表备受关注。目前外资可以通过新加坡交易所上市的富时A50指数期货进行风险对冲，今年3月香港交易所称旗下期货交易所与MSCI签署协议拟推出MSCI中国A股指数期货。

彭博社评论称，放松对股指期货的限制，不仅可以为2015年以来陷入地量成交的股指期货市场注入新的活力，还能在贸易战硝烟弥漫和人民币兑美元汇率破“七”之际，帮助中国吸引海外资金流入。

中国近几年已经陆续推出政策以鼓励国际机构参与到中国金融领域的各个方面。

中国证监会在今年1月拟对QFII、RQFII境内证券期货投资放宽准入，并扩大投资范围至债券回购、金融期货、商品期货等。今年7月，中国又宣布金融业进一步对外开放措施，提到进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场等。