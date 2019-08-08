台湾新民调:无论三方或四方对决 韩国瑜都居首

台湾竞争力论坛学会8月8日发表2020年台湾总统与立法委员选举民调。

据《中时电子报》报道，该民调显示，台湾总统大选不管是三人还是四人参选，台湾高雄市长韩国瑜都居榜首。现任台湾总统蔡英文保持第二，台湾台北市长柯文哲和鸿海创办人郭台铭只能排到第三。

民调显示，如果韩国瑜、蔡英文和郭台铭三人参选，并且柯文哲表示支持郭台铭，那么三人支持度分别是：韩国瑜30.3％，蔡英文28.6％，郭台铭22.4％。如果韩国瑜、蔡英文、柯文哲和郭台铭四人参选，支持度分别是：韩国瑜28.7％，蔡英文24.7％，郭台铭16.4％，柯文哲15.6％。

在立委选举部分，无论是分区域还说不分区，国民党都领先台湾民进党。柯文哲成立的台湾民众党则比民进党低20%，甚至略低于时代力量。

针对私烟案，过半民众不满台湾总统府的处理与司法机关的侦办进度，并认为台湾总统府秘书长陈菊与蔡英文应接受调查。

对于蔡英文的施政表示，有超过五成民众表示不满意。

该论坛执行长谢明辉表示，这次没有调查“蓝绿对决”，这是因为三足鼎立形式已形成，柯文哲会加入进来，因此调查蓝绿对决没有意义。

台湾文化大学教授庞建国表示，台湾民众党排名第四，显示组党对于柯文哲个人声势的影响值得再观察。此外柯文哲和蔡英文票源重迭较多，郭台铭则与韩国瑜重迭较多，所以韩国瑜需要努力把应该团结的人融合进来。

台湾文化大学教授杨泰顺指出，尽管时代力量表态支持蔡英文，但民调显示时代力量“叫不动支持者”。而民进党的不分区立委支持度低于蔡英文，但国民党不分区立委支持度却高于韩国瑜，因此韩国瑜还有很大的进步空间。