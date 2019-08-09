香港机场登记行段秩序良好 已架设铁马

网上有人发起在今天起、一连三日在香港机场一号客运大楼接机大堂集会，要求政府回应五项诉求、及反对暴力打压集会自由。

据香港电台网站报道，港机管局表示今日至星期日，早上6时至晚上11时59分，持有有效机票，或于24小时内离港的登机证，以及有效护照的离境旅客，或机场员工，才可进入离境大堂的旅客登记行段。

上午现场所见，每行登记行段已架设铁马，有告示版提醒旅客出示证件，早上6时起有职员检查证件，秩序大致良好。有职员表示，若有旅客的亲友想送机，只要同行人士持有相关证件，可以一起到登记行段。