中国外交部坚定支持华为挑战美禁令

针对美国上日一项关于禁止联邦机构采购华为等五家中国公司电信设备的临时规定，中国华为技术有限公司周四发布媒体声明称，将继续在联邦法院挑战该禁令的合宪性；中国外交部称坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益。

据路透社与新华社报道，华为声明表示，《2019财年国防授权法》及其实施条款在没有任何证据证明华为有不当行为的情况下对华为采取惩罚性行动，是基于原产国设立的贸易壁垒。

“我们对今天的新闻并不感到意外，这只是美国《2019财年国防授权法》的实施条例。华为将继续在联邦法院挑战该禁令的合宪性。”该声明称。

华为表示，该禁令对保护美国电信网络和系统的安全没有任何帮助，最终伤害的是美国农村地区依赖华为网络的广大用户。

中国外交部发言人华春莹就此表示，美国滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定中国企业，严重损害美国国家形象和自身利益，更严重破坏全球产业链和供应链，已经并将继续遭到世界各国的广泛反对和抵制。

“我们坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益，也将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。”她表示。

华春莹称，敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈理念，停止将经贸问题政治化，停止对中国企业的无理打压，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事。

美国负责政府合同的机构周三发布了一项针对禁用联邦资金从华为等五家中国公司购买电信设备禁令的临时规定。这一禁令是美国对华为全面打压的一部分。