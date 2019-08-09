美称中国“野蛮政权”：泄美外交官私人信息

香港《大公报》披露了在香港会见“港独”组织头目黄之锋的一名美国外交官的个人信息，美国国务院发言人因此称中国是一个“野蛮政权”。

据彭博社报道，美国国务院发言人摩根·奥塔格斯（Morgan Ortagus）当地时间周四在国务院记者会上说：“我不认为泄露美国外交官的私人信息——照片、子女姓名，是一种正式的抗议方式，这是一个野蛮政权（Thuggish Regime）会做的事情，这不是一个负责任的国家会有的行为。”

当被问及她是否直接称中国为“野蛮政权”时，她回答说：“是的。”

奥塔格斯指的是美国驻香港领事馆的政治参赞伊迪（Julie Eadeh）。亲北京的香港《大公报》昨天公布了一张伊迪与香港反对派头领黄之峰会面的照片，以及另外两张她的照片。在其中一张里，她举着一名儿童的照片；在另一个张照片中，她戴着头盔、穿着防弹背心。

中国驻巴基斯坦使馆临时代办赵立坚链上了一系列照片并发推文称：尴尬！黑手被当场抓获！他还称伊迪是美国国务院的颠覆专家。

周四稍早，中国外交部驻港公署就伊迪此番会晤向美国驻香港总领馆“提出严正交涉”。中国外交部此前称仍在持续的香港骚乱是“美方的一个作品”。