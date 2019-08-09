侠客岛发文追溯外部势力如何“乱港”

中国官媒《人民日报》海外版旗下微信公众号“侠客岛”今天（9日）发表文章，列举了美国及台湾当局与香港反修例运动的联系，称正是这些“外部势力”在搅乱香港。

文章以香港社运分子黄之锋与美国驻港澳总领事馆政治组主管伊迪（Julie Eadeh）8月6日的会面为例指出，自今年2月港府修订《逃犯条例》工作启动以来，美国国务院、国会、驻港领事馆、香港美国商会及其官员就“不断发布各种颠倒黑白的报告、声明和言论”。

侠客岛的文章接着梳理了美国方面与香港反修例运动的具体联系：

美国国务院3月21日发表《2019美国-香港政策法报告》，得出香港言论自由被侵蚀、中央扩大在港存在的结论。

香港前政务司司长陈方安生等几人3月23日赴美，与美国副总统彭斯碰头，并与美国国家安全委员会官员开会，会上讨论了香港的民主、逃犯条例、新闻自由等问题。

陈方安生与香港议员郭荣铿、莫乃光等人3月26日拜会了美国众议院议长佩洛西。

现任美国国务卿蓬佩奥和佩洛西5月16日会见了由李柱铭、李卓人、罗冠聪等组成的“反对引渡修例美加团”。李柱铭称其告诉美方，一旦《逃犯条例》通过，北京就可以要求香港将美国公民引渡到中国内地受审。

美国国会议员卢比奥、麦戈文6月13日提出“香港人权与民主法案”，要求美政府每年认证香港的自治状态，以决定是否维持根据1992年“美国-香港政策法”享有的特殊待遇。

佩洛西同日在华盛顿的记者会上表示：发生在香港的示威游行是一道美丽的风景线。

美国副总统彭斯与国务卿蓬佩奥7月8日会见了香港商人、《苹果日报》老板黎智英，美国国家安全顾问博尔顿次日也会见了黎智英。

文章还点名了NGO（非政府组织）“美国国家民主基金会”，称充当反修例急先锋的团体“香港人权监察”自1995年开始接受美国国家民主基金会拨款，多年来接受资金合共高达一千五百多万港元。

除了美方外，侠客岛的文章还列举了台湾当局与香港反修例运动的联系，包括：

台湾总统蔡英文6月10日在社交媒体说：“台湾支持香港人追求自由、民主与人权。自由就像空气一样，只会在窒息时，才会察觉它的存在。”

民进党主席卓荣泰6月26日在该党会议中做出指示，要求相关部门研议扩大声援香港的作法，并表示“如果我们不支持香港，今天的香港就将是明日的台湾”。

蔡英文7月12日过境美国，她在纽约发表演讲称，全世界的自由正遭遇空前未有的威胁，香港年轻人走上街头为民主自由拼搏，台湾跟他们站在同一阵线。

几十名曾冲击立法会的香港示威者7月下旬逃至台湾。其中有人获台湾NGO安置，也有人正与台湾陆委会接触，希望寻求政治庇护，留在台湾。

对于以上信息，侠客岛引用全国政协副主席董建华的言论指出，香港的事态演变，种种迹象都指向台湾（当局）和美国。

文章也引用了中国国务院港澳办主任张晓明近日的观点作为评论，指出反修例事件已经变质，带有明显的“颜色革命”特征，中央政府绝不会让“颜色革命”在香港成功。



