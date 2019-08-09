华为预测2025年全球58%人口用5G

华为公司昨天（8日）发布“面向2025十大趋势”。华为预测，到2025年，智能技术将渗透到每个人、每个家庭、每个组织，全球58%的人口将能享有5G网络，14%的家庭拥有“机器人管家”，97%的大企业采用AI。

据《新京报》报道，这是华为第二年推出全球产业展望报告，今年华为基于对交通、零售、金融、制造、航空等17个重点行业的案例研究，并结合定量数据预测，进一步提出了面向2025的十大趋势，包括：

1、全球14%的家庭将拥有自己的机器人管家。

2、采用VR/AR技术的企业将增长到10%。

3、智能个人终端助理将覆盖90%的人口。

4、C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）蜂窝车联网技术将嵌入到全球15%的车辆。

5、每万名制造业员工将与103个机器人共同工作。

6、97%的大企业将采用AI。

7、企业的数据利用率将达86%。

8、全球所有企业都将使用云技术，而基于云技术的应用使用率将达到85%。

9、全球将部署650万5G基站，服务于28亿用户，58%的人口将享有5G服务。

10、全球年存储数据量将高达180ZB。