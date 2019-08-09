洪秀柱将参选台南市立委 获多方赞扬

两岸统派立场鲜明的台湾前立法院副院长洪秀柱，8日传出将参选2020年台南市第六选区立委，正面迎战台湾民进党立法委员王定宇。洪秀柱9日凌晨透过脸书证实了该说法。

据《中时电子报》报道，洪秀柱今天凌晨在面簿发文，表示她“愿意用尽最后的力量为党开疆辟土”，“只要党征召，我必义无反顾的投入台南市第六选区，在这个从来没有当选过一席国民党立委的区域，参选区域立委。”

洪秀柱办公室发言人李昶志证实，洪秀柱已于8月7日委托助理持委托书，完成迁户籍到台南第六选区的程序，“她愿意为国民党出战艰困选区，希望藉此提升国民党的士气。”

洪秀柱的这一做法深受多方赞扬。中时电子报用“出师表”来形容了洪秀柱的这篇文章。

台湾媒体人陈挥文在政论节目《新闻深喉咙》表示，2016换柱是国民党的悲剧，更是国民党的闹剧。他认为洪秀柱当年为党牺牲的举动和其曾任立法院副院长的资历，不仅该列不分区第一名，更足以胜任台湾立法院长。

另据联合新闻网报道，国民党台南市党部主委谢龙介称他听说此事，吓了一跳，佩服洪秀柱的勇气。

洪秀柱在2015年7月19日被国民党提名为总统候选人。但是国民党中央党部在10月17日召开临时全国代表大会上，废止了洪秀柱提名，改征召时任新北市市长兼党主席朱立伦参选总统。洪秀柱成为台湾总统选举史上，首位通过党内初选，又被其政党撤销提名的总统参选人。