台风“利奇马”迫使多航班取消

受第9号台风“利奇马”影响，为确保航班运行安全，今天（9人）上午，中国多家航空和机场取消部分航线航班。

据《新京报》报道，东航决定取消8月9日和8月10日东航、上航实际执飞台湾高雄机场进出港航班6班次、温州机场14时以后进出港航班33班次，台州机场15时以后进出港航班6班次，共计45班次。后续东航将根据台风发展趋势，适时调整航班运行。

南航取消8月9日、10日在台北、福州、温州机场进出港的34个航班。对于提前取消的航班，南航官方客服热线95539、直属售票处、销售代理将通过短信、电话、邮件等方式通知受影响旅客，同时将为旅客妥善办理退票或变更服务。

海南航空8月9日取消44个航班，吉祥航空取消8月8日、9日部分进出港航班。此外，春秋航空、四川航空等均取消部分航班。

飞常准信息显示，上海浦东、上海虹桥机场终端区发布航班延误黄色预警，8月9日，上海终端区预计12时至22时受台风影响，通行能力下降30%左右。

杭州萧山机场进近区域发布航班延误黄色预警，8月9日杭州进近区域预计18时至23时59分受台风影响，通行能力下降20%左右。

温州龙湾机场发布进近区域航班延误黄色预警，8月9日，温州进近区域预计10时至18时受台风影响，通行能力下降20%左右。