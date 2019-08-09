中国驻港公署驳斥美国务院发言人：“强盗逻辑”

香港《大公报》披露了在香港会见“港独组织头目”黄之锋的一名美国外交官的个人信息，美国国务院发言人因此称中国是一个“野蛮政权”。中国外交部驻港公署发言人对此进行了严厉驳斥。

中国外交部驻香港特派员公署官网8月9日发布消息称，“针对媒体报道美国务院发言人8日在记者会上妄称‘泄露美外交人员个人信息是流氓政权所为’、大言不惭说‘美外交官同世界各国反对抗议人士会面、不只在中国香港’等，外交部驻港公署发言人表示，有关言论是对中方的公然诋毁和诽谤，再次暴露美方颠倒黑白的强盗逻辑和霸权思维，中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

驻港公署发言人表示，“美国不去反思、检讨和纠正自身肆意插手香港事务和中国内政的严重错误行径，反而倒打一耙、血口喷人，毫无根据地污蔑中国政府泄露了有关信息，这是以小人之心度君子之腹，再次暴露出美国心理的阴暗与扭曲。”

驻港公署发言人还称，“美发言人视美国外交官在世界各国勾连当地反政府人士乃至分裂势力为正常工作、理所当然，完全无视不干涉内政等公认的国际法和国际关系基本准则，完全不顾所在国家和人民的反对和愤怒，肆意损害他国的主权和安全。这种典型的强盗逻辑和霸权行径，留下了多少不光彩的记录，给世界带来了多少伤害、种下多少恶果，国际社会清清楚楚，早有公论。”

该发言人强调，“若要人不知，除非己莫为”，“我们再次严正要求美国遵守国际法和国际关系准则，停止干涉别国内政、损害别国主权安全的错误行径，否则只会激起国际社会更强烈反对，最终搬起石头砸自己的脚。”