加拿大提升香港旅游警示至“高度警戒”

继美国和澳大利亚之后，加拿大8月8日也提升对香港的旅游警示至“高度警戒”级别。

据《明报》报道，加拿大政府指出，香港自6月9日以来，在港九新界出现连串大型政治示威，虽然大部分行动都事先通知，但一些获许可或未经许可的示威，可以在没有预先通知下进行，并快速扩散示至包括游客区，导致道路封闭，影响交通及商业运作，最近的示威更导致港铁站、机场快线、巴士服务及港澳码头暂停运作。

加拿大政府表示，暴力活动多在晚上发生，部分导致有人严重受伤；香港当局使用了雇泪气体及其他人潮管制措施；香港也曾发过示威者被反对者随机袭击事件。

加拿大旅游警示分为四级，包括最低风险的“实施普通安全预防措施”（Exercise normal security precautions）、“高度警戒”（Exercise a high degree of caution）、“避免非必要外游”（Avoid non-essential travel）和最高风险的“避免所有外游”（Avoid all travel）。

美国周三（7日）提升对港旅游警示至第二级别，形容香港出现内部动荡，呼吁美国公民在香港活动时需要谨慎。

澳大利亚也在周三提升香港旅游警示至“高度警戒”。

新加坡则于7月26日更新对香港发出的旅游警示，提醒国民避免在示威活动期间前往相关地区。