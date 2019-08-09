港首份记者接触催泪弹后遗研究：逾96%有呼吸系统症状

反对修订《逃犯条例》引发接连不断的冲突，香港警察在众多示威活动中施放催泪弹。有研究机构对前线记者接触催泪气体后的症状作出统计。

据《明报》报道，香港急症科医生邝葆贤、杏林觉醒、香港大学医科生、香港人权监察联同民权监察，收集了超过170名前线记者过去两个月接触催泪气体后的症状作统计。初步研究结果今天（9日）发表。

研究显示，7月28日上环游行清场后，96.2%前线记者有呼吸困难、久咳和咳血等呼吸系统症状；72.6%有出疹、发红和痕痒等皮肤症状；53.8%有持续流眼水、眼睛肿痛等眼睛症状；40.6%有肚泻、肚痛、呕吐等肠道症状。

该研究团队比较了7月28日上环游行和6月12日香港立法会被包围之后，前线记者的肠道后遗症。7月28日的相对风险较6月12日的高出1.6倍，在统计学上有显著差别，更有记者出现二度烧伤情况。

该团队相信后遗症愈见严重，可能与警方施放催泪弹的数目和频率、催泪弹浓度、施放的方式、施放多次所造成的累积伤害等有关。

该研究团队成员之一、港大五年级医科生黄卓鹏指出，催泪弹后遗症可持续1.5个月，是否有更持久的后遗症未知。

研究团队指出，香港警方自2014年多番淡化催泪气体的生理影响，称催泪弹只会造成短暂刺激反应。该团队表示，但国外多项研究已指出催泪气体可带来长远影响。

该团队呼吁港警停止滥用“化学武器”和过期“化学武器”、全面交代每场示威中使用的“化学武器”的准确数量。他们还呼吁政府成立独立调查委员会审视警方所使用的武力、回应市民诉求还呼吁国际社会关注香港警方使用“化学武器”。