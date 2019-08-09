彭博社：看华为如何在技术自立上与苹果一较高下

中国电信设备巨头华为公司今天（9日）正式发布自己研发的操作系统鸿蒙。彭博社认为，这是华为减少对美国技术依赖方面迈出的重要一步。该媒体就技术独立层面将华为和苹果做了对比。

彭博社在的分析文章中指出，苹果在操作系统方面占优势。彭博社称，软硬件整合一直是苹果的优势。对于iOS，它拥有绝对的控制权。华为正在努力想要凭借鸿蒙也做到这一点。但是能否实现这一目标，一切都还有待证实，从今天开始。在可预见的未来，华为的主流智能手机仍然需要依赖安卓，尤其在海外市场更是如此。

在软件生态系统方面，巨大的iTunes堡垒、苹果商店以及狂热的应用程序开发人员的专注追随，对于苹果的移动业务而言，是一个巨大而且利润丰厚的优势。华为需要开发人员为其生态系统构建有价值的应用程序，这也是鸿蒙面临的另一个重大未知数。因此这方面也是苹果占据优势。

在处理器、内存、以及显示屏方面，两家公司皆不具备自主设计和生产的能力，因此双方皆不占据优势。

苹果和华为都依赖台积电进行处理器生产，并要靠软银旗下的Arm获取所需的半导体设计授权。内存上，SK海力士、三星电子和美光科技包下了这两家智能手机制造商的内存需求，而苹果和华为都无力生产自己的内存芯片。

显示屏方面，韩国三星公司是苹果显示屏的头号供应商。Japan Display和LG Display也供应苹果用于iPhone XR及早先设备的液晶显示屏。华为的情况也大体相当。