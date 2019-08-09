彭博社：特朗普还有的是办法升级中美贸易战

中美贸易战的升级令世界各国市场和央行惶恐不安。美国总统特朗普在一周内启用了“两枚重磅武器”：放行迄今为止规模最大的关税措施并并正式将中国列为汇率操纵国。

彭博社发表社论称，特朗普的“弹药库”还远远没有耗尽。其中威力最大的有可能是他最近愈发关注的议题：将美元武器化。

特朗普在周四发布一系列推文，呼吁美联储下调利率、压低美元，从而助益美国出口商。这基本上忽略了长期以来G20峰会关于不进行竞争性货币贬值的协议。

美国鹰派人士以制造业放缓为由，敦促美国财政部直接入市干预。而许多经济学家将制造业的低迷表现归咎于特朗普所实施的关税措施，以及中美贸易战带来的不确定性。

美联储降息或是直接干预汇市的效果如何尚不可知。除此之外，现任和前任美国官员、政府顾问和分析师表示，特朗普还有其他的方法。

彼得森国际经济研究所的贸易专家Gary Hufbauer表示，“他仅仅是启用了可对中国使用的措施中的沧海一粟。”Gary Hufbauer是2016年特朗普竞选期间，认定特朗普可以采用的一系列关税措施的首批分析师之一。

Gary Hufbauer认为，特朗普可以回到最喜欢的工具：关税。他可以加大威胁，把对剩余的3000亿美元（4147.2亿新币）的中国输美商品的税率从10%上调至25%。在特朗普关注汇率走势的当口，提高关税将打压人民币，进而不利于特朗普通过言论压低美元的努力。但是，特朗普之前也曾以汇率波动作为采取关税行动的理由。