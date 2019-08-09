星河湾副总裁黄可思因突发心梗去世

今天（9日），网上流传一张星河湾集团在其内网发布的讣告图，内容称公司副总裁黄可思突发疾病抢救无效，不幸于2018年8月8日上午在博鳌逝世，终年58岁。

据澎湃新闻报道，星河湾集团随后核实了该消息的真实性。

星河湾集团在这则讣告中表示，黄可思在参加新疆举行的扶贫活动后，随机赶赴海南出席博鳌论坛，期间已感身体不适，后因突发疾病抢救无效。

此后，论坛主办方也确认了该消息，表示黄可思是在返回途中发生了突发心梗，不幸逝世。

据可查资料，黄可思2007年进入星河湾集团，担任星河湾地产控股的人力资源总监。此前曾在宝洁、GPC等外企从事人力资源管理工作。

官方资料显示，星河湾成立于1995年，创始人为集团董事长黄文仔。目前涉足的业务包括地产、酒店、实业、物业、教育、投资和商业。

在星河湾的主业地产板块方面，星河湾已在北京、上海、广州、澳门、沈阳、西安、青岛、太原、深圳、汕尾等地布局。星河湾在实业方面还拥有一家广州星河湾实业的公司，以综合性木制品生产为主。

在酒店板块方面，星河湾集团旗下拥有八家高端酒店，其中三家已被评定为“五星级饭店”。另外，星河湾还创办了多所学校，涉足教育产业。在投资方面，星河湾的投资范围包括金融科技、互联网、生物医药、新能源、新材料、高端装备制造、消费品等。

在地产行业来说，星河湾早在十年前就已经是豪宅的代名词，星河湾集团在2018年实现全口径销售金额139.2亿元（人民币，27.26亿新币）。