富士康因贸易战劳工缺口增大 违规募学生工

中美贸易战导致亚马逊公司的中国加工厂衡阳富士康的劳工缺口增大。为填补劳工缺口、节省成本，该厂大量招募学生工，不惜违反中国政府的相关法律。

据美国之音报道，美国纽约的劳工权利组织中国劳工观察获得富士康内部文件，并于8月9日发布报告。他们指责衡阳富士康未履行2018年作出的改善承诺，大量违法使用临时工、实习生和学生，并强迫他们超时加班和做夜班。

报告称，“若实习生不愿加班或上晚班，工厂就安排带队老师给学生施加压力，若学生仍不愿意，工厂便要求带队老师把学生开除出工厂。”

该报告说， “工厂因为8月要生产大量亚马逊的订单，现在大量加班。许多生产线工人每周工时超过60小时。为了赶生产，其中有工人一个月只休息二天。”

他们泄漏的文件显示，富士康9月需要1200名学生工才能填补劳工缺口，这1200名学生将来自中国的两所大专和两所中专，但能落实的只有900名。衡阳富士康7月份已经从上述学校招募了235名学生工。

一份题为《2018年基础人力招募政策规则》的文件显示，招募学生工较为便宜，既能“满足人力缺口”，又能“减低用工成本”，建议“加强校企合作提高学校输送人数”。

该文件显示，学生工由学校派遣老师驻厂管理，富士康向老师支付管理津贴。由于生产旺季急需更多学生，给老师的津贴从每月2500元（人民币，下同，489.6新币）增加到3000元。

一份名为《2018和2019招募政策对比》的文件显示，2019年富士康财政状况比2018年吃紧不少。因此实习生和工人的基本薪资减少，2019年一律每小时三元。

中国人力资源和社会保障部《劳务派遣暂行规定》规定，派遣工使用数量“不得超过其用工总量的10%”。而内部文件则显示，富士康雇佣的派遣工比率为36.3%，远超规定。

中国的《职业学校学生实习管理规定》禁止“安排学生加班和夜班”。泄漏的文件显示，富士康的主管们认为实习生不加班会影响产能，因此“必须加班”。

富士康向美国之音承认“没有完全遵守相关法律和规定”，学生加班和夜班“是不可接受的”，“已经立即采取措施确保不再重犯”。

亚马逊公司发言人表示，“已经开始对这一问题进行每周审计，并与富士康最高层一起解决这些问题。”

中国劳工观察执行主任李强表示：“亚马逊和富士康应该允许独立机构监督工厂的劳工环境，只有这样才能防止违反劳工法的情况发生，有效解决这个问题。”