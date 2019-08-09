中国民航局向国泰发警示 禁非法示威参与者飞大陆

因员工泄露香港警队人员的个人信息，香港国泰航空深陷舆论漩涡。中国民航局在8月9日对其发出重大航空安全风险警示。

据《人民日报》报道，中国民航局表示，香港国泰航空最近先后发生飞行人员参与暴力冲击被控暴动罪却未被停止飞行活动，以及恶意泄露航班旅客信息等事件，存在严重威胁航空安全的隐患。

中国民航局称，这造成了恶劣的社会影响，增加了香港至大陆的输入性航空安全风险。民航局在安全风险警示中，对国泰航空提出三点要求。

第一点要求是，自8月10日起，对所有参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员，立即停止其执飞大陆航班或执行与大陆航空运输活动相关的一切职务活动。

二是自8月11日起，向其在大陆的运行合格审定机构报送所有飞往大陆和飞越大陆领空的机组人员身份信息，未经审核通过，不予接收该航班。第三点要求是在8月15日前，报送加强内部管控、提升飞行安全和安保水平的措施方案。

民航局将以上述要求的执行情况来监管处置。民航局还责成民航中南地区管理局行政约见了香港国泰航空。

据《新京报》此前报道，有国泰航空飞行员被发现参与打砸港警，且有公司员工泄露香港警员的航班信息。新京报引述港媒的统计称，有约3000国泰员工参与了8月5日香港航空业罢工行动。