大陆民航局对国泰发安全警告 各界反应不一

因员工泄露香港警队人员的个人信息，香港国泰航空深陷舆论漩涡，中国民航局在8月9日对其发出重大航空安全风险警示。对此中国各界反应不一。

据新浪新闻报道，网传疑似中国国企华融国际内部邮件，从即日起，全体员工因公出差时，如有其它航空公司可以选择，一律不得选乘承运人为国泰/国泰港龙航空公司的航班。员工因私出行时，尽量不选乘承运人为国泰/国泰港龙航空公司的航班。

然而，香港商业电台则引述香港航空界同业telegram群组声明，批评民航局要求是“是严重干预国泰航空及旗下全资子公司的香港机组人员自由”，希望香港民航处给出合理解释，保护香港人的人身自由。声明也指受影响的航班包括国泰港龙航空旗下至少52班国内航线，国泰航空过半数航班，包括欧美航线，也需要经过内地领空。

同时，香港公民党立法会议员谭文豪说，内地民航局的做法是将未经定罪的人士，未审先判，正是港人忧虑的所谓“送中条例”，他担心民航局做法若果伸延至其他公司或行业，将造成更大影响。

谭文豪说，今日有大批市民到机场集会，民航局宣布新措施，令人有其他联想。他认为，任何事都应该有规有矩，质疑任何航空公司如何确定员工有否参与示威或作出违法行为，又有何理由规管员工的工余活动。