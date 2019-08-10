传真社：国泰将内部系统中机组人员护照类别改成China-SAR

中国大陆民航局昨天向香港国泰航空公司发出重大航空安全风险警示，随后有国泰机组人员向传真社表示，国泰将机组人员在内部系统中的护照类别原先的HKSAR（“SAR” 代表特别行政区），改成China-SAR。

传真社引述国泰机组人员称，国泰航空自行将机组人员在国泰员工内部系统Intra CX 内的HR个人资料分页People CX 显示的护照类别，由原先的HKSAR，改成China-SAR。

在更新护照资料页面，还显示”Please use China-SAR for HKSAR / Macau SAR"(请使用“中国特别行政区”来代替香港特别行政区 / 澳门特别行政区)字样 。

传真社经多名不同职级空服人员核实有关改动消息，最早是在8月9号晚上约10时30分发现HKSAR被改成China-SAR。

中国民航局昨天表示，香港国泰航空最近先后发生飞行人员参与暴力冲击被控暴动罪却未被停止飞行活动，以及恶意泄露航班旅客信息等事件，存在严重威胁航空安全的隐患。

中国民航局称，这造成恶劣社会影响，增加了香港至大陆的输入性航空安全风险。民航局在安全风险警示中，对国泰航空提出三点要求。

国泰航空回应表示，已收到有关指示，正仔细研究，会认真处理及跟进。国泰航空强调，始终把旅客安全视作首要考量，对于任何可能威胁航空安全的不当且不专业的行为都保持零容忍，一经发现，严肃处理。