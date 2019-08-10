美联社：IMF和特朗普看法不同 中国没有操纵其货币

国际货币基金组织（IMF）表示，人民币对其他货币相对广泛稳定（broadly stable）。有美媒认为，IMF没有显示什么证据证明中国故意降低了人民币的价值。

据美联社报道，IMF周五（9日）在对中国经济的年度评估中做出了以上表述。美联社评论称，IMF这一措辞表明中国央行几乎没有干预人民币汇率，和美国政府指责中国操纵人民币的看法不一致。

另据美国之音和路透社报道，在周五下午的报告发布的新闻发布会上，IMF亚太部门助理主任、中国事务主管丹尼尔（James Daniel）重申了该机构近期对人民币的评估。他说，人民币没有大幅低估或高估，与基本面相符。IMF将会在2020年就此进行研究。

不过，丹尼尔说，IMF认为中国需要进一步为其货币汇率松绑。他说：“我们机构支持给汇率更大的灵活性、继续再平衡中国经济并进行其他结构性的改革，更灵活的市场汇率将会令他们在解决国内问题时有更大的空间。”

IMF还在对中国经济政策的年度评估中表示，如果关税不再进一步提高，中国宣布的政策措施足以稳定中国2019年的经济增长。

美国之音评论称，外界对中国是否操纵货币存有争议。根据2015年的贸易便利和贸易执法法案，一个国家需要满足三个条件才能被定为“货币操纵国”，而中国只满足其中一个条件。

美国法律提到美国在将贸易伙伴定为“货币操纵国”后，需要和IMF接触，要求操纵货币的国家改变其不公平的贸易行为。