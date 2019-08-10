特朗普：仍在与中国谈判 但没准备好达成协议

美国总统特朗普当地时间周五（9日）表示，还没有准备好与中国达成贸易协议，并决定美国暂时不与华为做生意。

据路透社报道，特朗普在白宫南草坪发表讲话称，正在和中国对话，美国还没准备好达成协议，但将关注事态的发展。

他说，“中国想做点什么，但我还没准备好做任何事情。被虐了25年（25 years of abuse），我没这么快准备好，所以我们将拭目以待。”

路透社评论称，特朗普的讲话甚至使人们质疑，中美两国9月初的下一轮会谈是否会按计划举行。美国国家贸易委员会主任纳瓦罗对此表示，仍计划与中国谈判代表举行新一轮贸易谈判。

特朗普的言论引发了华尔街的担忧，他们担心中美正在为一场更持久、代价更高的贸易战做准备，导致美国主要股指的跌幅超过1%。

在华为问题上，特朗普表示，“我们不会和华为做生意。”但他补充说，这并不意味着若达成贸易协议，这一点不会改变。

他说，“我真的已经认定，切断与华为的一切业务往来要简单得多。”

一位白宫官员兼美国商务部发言人当天稍晚表示，美国商务部仍在评估美国公司向华为出售美国技术、软件和服务的请求。特朗普这一评论是指美国联邦政府采购华为设备的禁令。