消息人士：中国租油轮运载美国原油 是加税以来首次

有贸易消息人士称，有中国石油交易商租了一艘超级油轮（Very Large Crude Carrier ），将在今年9月将美国原油运往中国。这是自美国总统特朗普宣布对剩余中国进口商品加征关税以来，首批美国原油船货运往中国。

据路透社报道，船舶经纪商和路孚特(Refinitiv)旗下的Eikon船只追踪数据显示，中国石油化工集团公司（中石化）旗下的联合石化已确定超大型油轮“Anne”将于9月中装载美国原油。超大型油轮能够运输大约200万桶原油。

数据显示，联合石化还有三艘船舶，分别是“New Caesar”、“KHK Empress”和“New Melody”，要么正在装货，要么定于本月离开美国。

路孚特的Eikon船只跟踪数据显示，中国8月将收到近1100万桶美国原油，为2018年6月以来的最高水平。目前预计9月还将有410万桶原油抵达。

市场消息人士称，8月和9月的装载的油轮预计将在10月和11月抵达。

贸易战以来，中国还没有选择对原油征收关税。中国对美国原油的购买量已从去年的创纪录水平大幅下降。

美国原油相对布兰特原油期货的折价周五收窄至2018年7月以来的最低水平，跌至每桶4.25美元（5.89新币）。美国原油卖家和交易商表示，这使得美国原油对外国买家的吸引力降低。

一位贸易消息人士称，“在当前水准，如果有选择的话，任何人都不应该买入美国原油。”