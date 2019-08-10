一台湾大学生支持反修例寄“血衣”恐吓港驻台机构

在台香港经济贸易文化办事处8月6日收到恐吓包裹，里面装有红色油漆制成的“血衣”及大量纸钱，并附上具名信件，抗议香港政府在反修订《逃犯条例》运动中的作为。

据联合新闻网报道，台湾台北市政府警察局信义分局查出寄件者是一名姓林的男大学生，该学生今天（10日）依恐吓罪被约谈到案。他表示，自己是“善意提醒”，没有恐吓意图。

林某受访时说，包裹里的信件有提到，“血衣”象征元朗事件香港人所流的血，冥纸象征香港市民的恐惧。这些都是象征性物品，没有加害任何人生命、身体的恐吓意图。

林某在寄给驻台港办的信件中表示，若香港冲突不快速平息，经贸文办将面对最激进、甚至暴力及非理性的手段，且骇客已窃取经贸文办所有职员个资，经贸文办应明白事态严重性，以确保职员在台安危。

对此，他表示“骇客窃取职员个人资料”纯属听闻消息，基于对办事处人员安全考量，宁可信其有，加注于信函善意提醒，他不是骇客，未窃取个资。

香港经贸文办声明，信件内容及有关物品具明显威吓意味，须向台湾警方通报，以保障办事处人员的人身安全。经贸文办一直尊重民众表达意见的自由，会继续向香港当局转达台湾各界就香港事宜向办事处表达的意见。