中国全国政协经济委员会主任：金融开放仍有巨大潜力

近年来中国金融业对外开放频频加码，吸引了许多国际大机构和境外投资者。对于未来开放走势，中国全国政协经济委员会主任尚福林表示，其中仍有巨大潜力可挖。

据中新社报道，尚福林作为第三届中国金融四十人论坛特邀嘉宾8月10日在论坛上作如上表示。

尚福林在演讲中介绍称，截至目前，来自54个国家和地区的217家外国银行在华设立995家营业性机构和155家代表处，在华外资银行总资产超过3.3万亿元（人民币，下同，6474.63亿新币），比中国加入世贸组织之初增长九倍多，“增长速度非常快”。

但他同时也指出，目前外资银行资产占中国全部商业银行总资产的比重仍有待提高，“不是比较低，还很低”。同时，外资保险公司在中国市场中所占份额不到6%，外资占A股市场比重亦只有2%，“从这个比例可以看出，开放空间还很大”。

在此背景下，中国已多次“调快”金融开放时间表。中国国务院金融稳定发展委员会办公室宣布了11条金融业进一步对外开放政策措施，主要包括扩大市场准入、放宽持股限制和促进投资便利等方面。

尚福林表示，扩大金融对外开放是中国实现经济高速发展的内在要求。中国金融市场在很多领域竞争还不充分，要尽快打破利益藩篱，建立金融新格局。

具体而言，他指出，金融开放要通过引入在风险管控、信用评级、财富管理、专业保理、消费金融、养老保险等方面具有特长的专业外资机构，提高中国金融市场效率。