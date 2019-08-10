上海台风暴雨双橙预警 转移撤离人员超25万

上海台风警报已连升三级至橙色级别，暴雨预警信号也在今天（10日）下午更新为橙色。上海市防汛指挥部早晨发布消息，全市完成的转移撤离人员超过25万人。

据新华视点报道，今年第9号台风“利奇马”已在浙江温岭城南镇登陆，登陆时台风中心风力为16级，是今年以来登陆中国强度最强的台风。预计，“利奇马”将以每小时15公里左右的速度向北偏西方向移动，强度继续减弱。10日夜间经太湖附近地区北上，越过上海同纬度。

上海市防汛部门说，从9日下午开始，上海的风雨影响较为明显。截至10日6时，测得数据的666个雨量测站中，500个达到暴雨程度，约占75.1%。在测得风力的88个测站中，风力大于6级的主要分布在近海、浦东新区、崇明、金山等地，最大风力达到9级。

到10日早晨，上海全市倒伏树木2984株；发生故障的电力线路100条，目前已恢复80条，20条正在抢修；居民家中进水2户，农田受淹150亩。

上海全市已完成的转移撤离人员达25.3万人，组织避风进港船只2827艘。至10日上午，东海大桥、上海港国际客运中心、吴淞口国际邮轮港继续保持封桥封港；金山城市沙滩等沿海密集场所已关闭，人员全部清空。16号线、浦江线、磁悬浮全线暂停运营，轨道交通部分地面及高架段限速。

上海中心气象台在14时20分更新暴雨黄色预警信号为暴雨橙色预警信号，预计未来6小时内中心城区、嘉定、闵行、奉贤、浦东等地最大小时雨强可达60-80毫米。