【图集】港福建社团联会主席：明天福建人不会出来打人

网传“福建帮”号召中国内地的福建人赴港，在本周日袭击香港示威者。对此，香港福建社团联会主席吴换炎称，福建人明天不会出来打人。不过有成员表示，福建人会坚守“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必自卫”的原则。
据香港电台和《星岛日报》综合报道，香港福建社团联会今天（10日）下午举行止暴制乱、反独保家誓师大会，245个福建团体的代表出席，参与者高叫止暴制乱、支持香港特首依法施政和支持警方等口号。
香港福建社团联会主席吴换炎肯定福建人明天不会出来打人。他说已呼吁属下的团体和属会，明天在北角的属会不要出门，以免白衣人与黑衣人相遇会有冲突。他们已提醒在港的福建乡亲要冷静和克制，不要冲动，要保持社会安定，不能乱来。
对于网传的消息，大批福建人士坐高铁赴香港，并获安排入住北角区的酒店，吴换炎表示不知情。
吴换炎表示，福建同乡理性安定，不会主动出手，但会守护自己的会所。被问到如何守护时，他说会要求属会的人士，明天在家中饮茶休息，守卫自己的家，有需要时会报警，要求警方保护。
该联会荣誉顾问卢文端表示，明日港岛有人发起游行集会，呼吁福建乡亲不要外出，也不要与反对派对抗，但强调乡亲们会坚守“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必自卫”的原则。
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