【图集】港福建社团联会主席：明天福建人不会出来打人

网传“福建帮”号召中国内地的福建人赴港，在本周日袭击香港示威者。对此，香港福建社团联会主席吴换炎称，福建人明天不会出来打人。不过有成员表示，福建人会坚守“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必自卫”的原则。

据香港电台和《星岛日报》综合报道，香港福建社团联会今天（10日）下午举行止暴制乱、反独保家誓师大会，245个福建团体的代表出席，参与者高叫止暴制乱、支持香港特首依法施政和支持警方等口号。

福建协会联合会成员在香港举行的誓师大会上举着中国国旗和一张标语，上面写着“支持警方果断执法”。（美联社）

香港福建社团联会主席吴换炎肯定福建人明天不会出来打人。他说已呼吁属下的团体和属会，明天在北角的属会不要出门，以免白衣人与黑衣人相遇会有冲突。他们已提醒在港的福建乡亲要冷静和克制，不要冲动，要保持社会安定，不能乱来。

对于网传的消息，大批福建人士坐高铁赴香港，并获安排入住北角区的酒店，吴换炎表示不知情。

吴换炎表示，福建同乡理性安定，不会主动出手，但会守护自己的会所。被问到如何守护时，他说会要求属会的人士，明天在家中饮茶休息，守卫自己的家，有需要时会报警，要求警方保护。

该联会荣誉顾问卢文端表示，明日港岛有人发起游行集会，呼吁福建乡亲不要外出，也不要与反对派对抗，但强调乡亲们会坚守“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必自卫”的原则。