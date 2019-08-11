学者：新上任美亚太助理国务卿或调整对台交往准则

美国国务院主管亚太事务的助理国务卿史达伟（David Stilwell）今天6月上任。有美国学者认为，史达伟对台湾的影响，包括可能调整“对台交往准则”、加速军售进程等。

据台湾《联合报》昨天（10日）报道，华府智库美国企业研究所研究员马明汉撰写专文，列举史达伟上任可能的对台影响。第一，史达伟与博明、薛瑞福组成高级别亚洲政策团队，他们深入了解亚洲，也能明确评估中国大陆所构成的挑战。

第二，在总统支持下，史达伟可以改变国务院东亚局过去的作法，包括调整国务院现有“对台交往准则”，降低台湾外交官员进入国务院的限制，或让台湾外交部长、国防部长可访华府并与美方高层官员会面。第三，确认亚太助卿与新政军事务助卿，可能有利于加速军售进程，推进对台军售常态化。第四、若特朗普政府决定制定新的“对台政策检讨”，史达伟可发挥关键作用。第五、美国在台协会与台湾外交部等机构更多合作，促进共同区域利益，也深化台湾与印太国家或地区的关系。

不过，有华府人士认为，史达伟作风偏保守且刚上任，对台工作应不敢过分表现。

特朗普政府的“知台派”官员愈来愈多，除了白宫国安顾问波顿、国防部印太事务助理部长薛瑞福、白宫国安会亚洲事务资深主任博明，还有白宫国安会负责台湾、中国大陆与蒙古事务的主任简以荣（Ivan Kanapathy）。据了解，桃园市长郑文灿、基隆市长林右昌、台北市长柯文哲、立委江启臣之前访美时都见过简以荣。