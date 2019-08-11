政务司长：当下的香港“已非我们所熟悉”

香港反对修订《逃犯条例》争议持续之际，政务司长张建宗今天（11日）发文，称当下的香港“已非我们所熟悉”，对暴力事件连连感到痛心、难过、不安和愤怒，并呼吁港人坚决捍卫法治，支持警队严正果断执法，向暴力说“不”。

综合香港《明报》和《星岛日报》今天报道，张建宗在网志上说，示威者暴力行动规模不断升级，破坏社会安宁，形容修例引发的各项冲突是“回归以来最严重、最广泛、最具破坏性，将这个一直以来享有安全城市美誉的国际大都会推至十分危险的边缘”，警告如果社会持续不稳定，香港多年来建立的成就很可能毁于一旦。

张建宗强调，警队是维护香港社会治安的支柱，也是守住社会稳定的最重要防线，“警队现正面对严峻的情况，承受无比压力，但却无惧无畏、坚守岗位、严正执法，特区政府对警队的专业表现和克制予以充分肯定和全力支持”。

他也说：“香港今天的繁荣稳定有赖一代一代的香港人的共同努力，以坚韧的生命力和狮子山精神闯过一个又一个的难关，为我们奠下稳健的基础。我们要好好珍惜香港、珍惜今天拥有的一切。”

张建宗也提到，截至目前，已共有超过20个国家和地区对香港发出旅游提示，访港旅客数字从7月中开始持续下跌，8月初按年跌幅更扩大至31%，严重影响营业额和员工生计。

他担心，随着旅游业突然萎缩，将对该行业，以至其他聘用大量人手的相关行业，如零售、饮食、运输业界等造成广泛深远的影响，加上外围环境充满变数，若治安不靖的情况不能遏止，在所难免会出现结业潮和裁员潮。