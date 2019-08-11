《人民日报》连续七天头版发文谈修例争议

中国官媒《人民日报》今日（11日）再度发表与《逃犯条例》修订风波有关的头版评论员文章，这也是该报连续七天在头版发文。

文章提到，发展经济和改善民生是香港社会之本，并称激进暴力分子所作所为，不仅损害香港几代人积累的发展成果，也阻碍了香港发展脚步。

文章进一步指出，“把社会问题‘泛政治化’，人为制造对立、对抗，只会使问题更糟。只有发展，才是解决香港种种问题的金钥匙”。

香港《明报》发现，《人民日报》自8月5日至今发表的头版评论员文章标题依次为《坚决支持香港警方严正执法制止暴力》、《坚定支持行政长官带领香港特区政府依法施政》、《“一国两制”底线不容挑战》、《爱国爱港是香港社会主流》、《稳定繁荣是香港市民之福》、《外部势力干预是香港社会之祸》和今天的文章。

今天的评论员文章全文如下：

近期，香港激进暴力分子的暴力活动已经严重冲击了香港法治、社会秩序、经济民生和国际形象。越来越多的香港市民不再做“沉默的大多数”，纷纷站出来反暴力、撑警队、护法治、保安宁。来自大多数市民内心的声音，反映出一个简单朴素的道理——发展经济和改善民生才是香港社会之本。

暴力违法行径对香港经济和民生的负面影响正日益显现，不仅使香港棘手的民生问题难以纾解，连日益增加的经济下行风险也无力应对。激进暴力分子的所作所为，不仅损害了香港几代人积累的发展成果，也阻碍了香港发展的脚步。

毋庸讳言，今日香港的确面临着传统优势相对减弱、新的经济增长点尚未形成等挑战，存在着土地、房屋、青年向上流动等深层次问题。这些问题的形成，既有复杂的历史因素、社会根源，也有国际背景。解决这些问题，不是一日之功，也不可能一步到位。把社会问题“泛政治化”，人为制造对立、对抗，只会使问题更糟。只有发展，才是解决香港种种问题的金钥匙。

一个陷于冲突、对抗和内耗的社会难有发展可言。香港乱下去，全社会都要“埋单”。香港的当务之急，是止暴制乱，尽快恢复社会秩序，走出政治纷争，抓住发展这个立身之本，集中精力发展经济、改善民生。特区政府和全社会都应该想方设法，采取更有效的举措，特别是帮助年轻人解决在住房和学业、就业、创业等方面遇到的实际困难。

国家的持续快速发展，为香港发展提供了难得机遇、不竭动力、广阔空间。近年来，中央政府大力支持香港发展经济、改善民生，支持香港在参与“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设等重大国家发展战略中发挥优势和作用。中央有关部门持续推出多项便利香港居民在内地发展的政策和措施，让香港居民，特别是香港年轻人获得更多发展机会。

“君子务本，本立而道生。”香港依靠几代人坚持不懈发展积攒下了不错的家底，有着许多有利发展条件和独特竞争优势，但也经不起折腾。一个专注发展经济改善民生的香港才有更加光明灿烂的未来。