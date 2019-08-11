台饮料店回应政治表态事件：政治一直来烦我们

有手摇饮料店卷入政治风波，使得各连锁品牌不得不表态。在台中起家的饮料店“一沐日”昨天（10日）晚间就发出声明指出，“我们不想碰政治，但政治一直来烦我们”。

据台湾《联合报》报道，“一沐日”在面簿上指出，“作为一家台湾连锁饮料品牌，我们正直做事、挺着腰杆挣钱，对于许多粉丝的称赞我们倍感欣慰，但我们也不以自己发表‘台湾是台湾’、‘反对一国两制’、‘反对一中各表’这类的言论而自豪，对我们来说，这是一件很正常、很理所当然的事情。”

店家也解释，整起事件源自于香港《逃犯条例》修订争议的延烧，并称“一沐日”本身是台湾在地品牌、在地经营，“由于我们不身处在香港，又仅是一家小小的饮料业者，公司总部也不适合以官方角度评论事件。但对于香港人民的怒吼我们都看在眼里，姊妹品牌的立场表态，我们也绝对支持。”

有网民发文问何时去中国大陆展店，店家回文“如果我用‘台湾是一个国家’的名义申请公司可以过去的时候，就是我愿意过去的时候”。

“一沐日”目前在台中、彰化有10多家分店，昨夜声明一出，今天为止贴文“按赞数”近万，超过粉丝团人数。店家小编代老板口述贴文指出，“做生意总有许多的无奈，包含我们可敬的对手近日的风波，我们都能体会，也相信是有许多利益权衡的考量”。