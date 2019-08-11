谭耀宗：有人故意挑衅中央出动驻军 想“玉石俱焚”

中国全国人大常委谭耀宗今天（11日）就《逃犯条例》修订争议指出，有一些人故意挑衅，抱有“迫中央出手”出动驻港解放军、最终“同归于尽，玉石俱焚”的心态，形容这种心态很“累事”。

据香港电台网站报道，谭耀宗在电台节目上说，不认同有人指一旦出动解放军等同宣布一国两制已不存在的说法，因为《基本法》有条文列明，特区政府在必要时，可向中央请求驻军协助维持社会治安，而全国人大常委会一旦宣布香港进入紧急状态，全国性法律就可以在香港实施。

另外，综合香港《明报》和《星岛日报》报道，谭耀宗认为，香港市民都不希望香港一直乱下去，并呼吁港人给予政府机会改善施政。

至于政府应如何改善施政减少民怨，谭耀宗认为，公务员抱有精英心态，研究政策时有很多方面顾虑，最后导致故步自封，难以符合不断变化的社会形势和市民期望。

被问及应否成立独立调查委员会，谭耀宗说，很多人都想弄清示威冲突与有外部势力的关系、示威大量物资何来、背后组织如何等等。不过，他认为，五大诉求中要求成立独立调查委员会是针对警方，此刻成立会对警队执法带来很大压力。他也说，目前有监警会调查，成员有广泛代表性。

谭耀宗也指出，特区政府若无法控制局面或进入无政府状态，全国人大常委会可出手，研判认为香港进入紧急状态后，全国性法律便可引伸至香港。