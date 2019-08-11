【港九示威】警方再度发催泪弹尝试驱散示威者

港岛东今天（11日）将举行反对修订《逃犯条例》游行兼集会。警方对此已拒绝游行申请，只允许在维多利亚公园举行的集会。不过，九龙地区将依旧出现游行。

2200 星岛日报：警方在葵富路及葵仁路交界发射催泪弹，但附近街坊大多未有穿戴防护用具，引起在场人士不满。有市民透过扩音器，向警员表示现场多是街坊，毋须发射催泪弹。

2150 香港01：示威者又再转战到铜锣湾，现时约有数百人聚集，现场有警车戒备。铜锣湾虽然曾有人在垃圾桶内燃烧杂物。而目前北角形势未有降温，并有多名黑衣人到达北角港铁站。

2000 香港01：大批防暴警开始向示威者聚集方向推进。多名防暴警察及速龙小队由尖沙嘴警署外跑向柏丽购物大道，并拘捕多名示威者。有警员追捕示威者，将他们压在地上，再用索带将其双手反手绑起，并被脱下头盔、眼罩及口罩。现场所见，警方至少拘捕10名示威者。

1841 香港电台：北角新都城百货对面有身穿白衣人和红衣人因拍摄问题，与在场采访的传媒发生口角及推撞，并不停指骂在场的记者。另有人推站在栏杆上拍摄的记者，期间有人拍打正在拍摄的记者，有警员将涉嫌打人的男子带走，但无交代是否拘捕怀疑施袭者，引起在场人士不满。北角从下午开始就有一群身穿白衣和红衣的人士，在英皇道一间酒楼聚集，大批警员在附近巡逻。

1805 明报：有示威者抵达金紫荆广场，用喷漆喷上“五大诉求缺一不可”等字句，另有人贴上海报及便条贴。不足3分钟后众人跑离现场。此外，警方也在长沙湾警署施放逾10枚催泪弹，有示威者将催泪弹掷回警署，并一直向长荔街方向退后，有多名防暴警一度走出警署，但未有任何行动便退回警署。

1736 法新社：一名男子在九龙深水埗挥动中国国旗，表达对北京和香港特区政府的支持。

1735 法新社：一群台湾学生在台北做出“FREE HONG KONG”（自由香港）的标志，表达对香港反修例示威者的支持。

1732 美联社：警员今天在港岛炮台山一家脚底按摩院外盘问戴着口罩的白衣男子。

1709 明报：香港警方在深水埗警署外发射多枚催泪弹，驱散示威者。深水埗警署附近一带早前有数百人聚集，警署对外广播并举起黑旗，警告聚集于钦州街、大南街、西九龙中心行人天桥等地的市民立即离开，否则施放催泪弹。

1648 明报：有市民从维多利亚公园走向铜锣湾方向，聚集在港铁铜锣湾站外商讨对策。另有示威者走出铜锣湾崇光百货对出的轩尼诗道，占据所有车道。

1633 香港电台：港岛北角有一群身穿写有“福建人”红色上衣的人聚集一家酒楼。下午近4时，多人从酒楼内追打一名男子，将他追至酒楼外。在场警员立即制止，并将一名涉嫌打人的男子带上警车调查。

1619 香港电台：大批市民在深水埗枫树街游乐场集会后，行出长沙湾道行车线，向长沙湾方向前进。此外，长沙湾警署则向示威者举蓝旗警告，要求在场人士尽快离开。

示威者在香港深水埗游行。（路透社）

1539 香港电台：九龙深水埗有市民集会后走出长沙湾道。

1533 法新社：今天是香港“万人接机”活动的最后一天，有示威者在香港国际机场手持标语表达诉求。

有示威者在香港国际机场手持标语表达诉求。（法新社）

今天是香港“万人接机”活动的最后一天，示威者聚集香港国际机场参与集会。（法新社）

1459 星岛日报：由反对修订《逃犯条例》民众发起的深水埗游行，虽然因为警方发出反对通知书兼上诉失败后，申请人宣布取消，但原本的游行起点枫树街游乐场，下午2时许已有一批人士坐于看台上，当中有人高举美国国旗。

1420 明报：港岛东集会申请人谢礼楠预计，集会将有2000人参与，并称不反对通知书上周五（9日）才批出，令集会宣传不足及困难。问到会否担心有市民占据马路，谢礼楠表示他只是维园集会的主办方，无从过问离开维园的行动。大会也安排了60名纠察维持集会秩序。

1354 香港01：集会参与者在下午1时过后陆续到维多利亚公园，估计有约超过千人。

香港维多利亚公园集会参与者陆续到场。（美联社）

1300 香港电台/香港01：民建联总部所在的北角联合出版大厦早上重门深锁。在九龙深水埗，一些商铺已经落闸，当地警署也设置水马戒备。