弄假证件当警员进行安检指点 黑龙江男子被捕

中国黑龙江一名男子自称为了实现当警察的梦想，除了办假警察证件之外，还买了疑似警棍的器具，还多次借这个“警察”身份为安检工作进行指点，结果在一次安检中被识破。

据中国东北网昨天（10日）报道，这名25岁王姓男子上个月27日出现在哈尔滨一个地铁站，安检人员发现，这名男乘客的拎包中有疑似警棍的物品。男子之后掏出“人民警察证”，称自己是“省公安厅巡特警支队的警察”，因为工作需要随身携带警械。

安检员放行男子后，因怀疑男子的“警察”身份，两名地铁安保员便跟随该男子，同时向驻站民警汇报了情况。该男子乘坐地铁到达博物馆站后，发现有安保员跟随自己，便出站打车溜走。在安保员提供的线索下，民警最终在省政府附近将该男子抓获，当场收缴了该男子随身携带的假警察证和制式警用伸缩棍。

面对民警们的盘查，男子称自己是“省公安厅巡特警支队某中队的民警”，但当民警问及所属单位的具体情况时，该男子却支支吾吾说不清楚。民警又对该男子携带的“人民警察证”进行仔细检查，发现该证件与真实的人民警察证不符，遂将该男子带回派出所进一步审查。

经核查，这名男子曾在哈尔滨市道外区某酒店从事保安工作。询问过程中，男子始终坚称自己是警察，并编造所谓领导同事的姓名与联系方式，企图蒙混过关。办案民警将男子提供的虚假信息逐个拆穿，最终在确凿的证据面前，男子才交代了自己的违法事实。

男子解释，自己非常喜欢警察这个职业，但始终未能如愿当上警察，便在去年通过街边小广告联系了制假证者，办了一张假人民警察证，并在网上购买了警用伸缩棍。事发前几天，王某曾多次利用自己的“警察”身份，在地铁哈东站对地铁安检员的安检工作进行指点、提意见，展现自己的“警察”威风。

男子目前被哈尔滨市公安局地铁分局依法处以治安拘留20日的行政处罚。