胡锡进：海港城在香港局势混乱中态度暧昧

香港反《逃犯条例》修订示威浪潮仍未平息，中国《环球时报》总编辑胡锡进昨天（10日）在微博发文称，在香港局势近期混乱的情况下，曾被示威者两次在那里将中国国旗降下的香港海港城却态度暧昧，有严重的向极端示威者磕头的嫌疑。

胡锡进指出，“我们之所以特别关注香港海港城，因为内地（大陆）游客频繁光顾那里”，海港城的现状对大陆人构成了严重的冒犯。那里连一面国旗的持续飘扬都保证不了，“这会对内地游客造成什么样的感受？中国的领土上岂能允许侮辱国旗的逆贼如此恣意妄为？”

据香港《明报》，香港海港城由香港房地产投资公司九龙仓置业拥有。

全文如下：

香港海港城是内地游客光顾最多的地方之一，香港回归和一国两制给它的繁荣带来持续的动力。然而在最近香港局势混乱的情况下，海港城却态度暧昧，有严重的向极端示威者磕头的嫌疑。

海港城就是暴徒两次把国旗降下、爱国爱港人士又两次将国旗升起的地方。当那一小撮暴徒行侮辱国旗之恶时，请问海港城的保安力量在哪里？如果说第一次他们没有防备，那么第二次暴徒行同样之恶时，他们又在哪里？他们最后的做法是把五个旗杆上的所有旗帜都摘下，把绳子也收走，他们没有表现出与恶势力作斗争的任何努力。

之后海港城又贴出了一个告示，上面写道：“我们尽力确保场内顾客安全，除非有罪案发生，警察请勿进入。如有必要请与我们场内职员联络。”他们自己没有能力抵制恶势力，却又公开拒绝警察的介入，请问这是什么意思？这是要把海港城变成由暴徒说了算的法外之地吗？

我们之所以特别关注香港海港城，因为内地游客频繁光顾那里，海港城的现状对内地人构成了严重的冒犯。那里连一面国旗的持续飘扬都保证不了，这会对内地游客造成什么样的感受？中国的领土上岂能允许侮辱国旗的逆贼如此恣意妄为？

海港城赚了内地游客大量的钱，它不能一边享受一国两制的好处，一边不履行对这个制度和秩序的基本责任。在香港局势的特殊关头，向挑战这个秩序的暴徒们卑躬屈膝，行讨好之能事，这样的表现令人不齿。海港城如不迅速改变做法，必将给自己搞出一个永久性污点，对内地游客对它的看法造成不可挽回的颠覆。