华为发布“数字现实”黑科技 明年在1000个地点提供服务

继鸿蒙操作系统和荣耀智慧屏之后，华为今天（11日）再发布一项基于虚实融合的全新“数字现实”黑科技“cyberverse”。该平台通过空间计算链接了用户、空间与数据，将给用户带来全新的交互模式与颠覆性视觉体验，明年在1000个地点提供高精度地图等服务。

据中国《上海证券报》报道，华为拍照首席工程师罗巍介绍，随着摄像头技术的不断发展，手机感知世界的能力越来越强，融合了三维高精地图能力，空间计算能力、强环境理解能力和超逼真的虚实融合渲染能力的增强现实技术Cyberverse，在端管云融合的5G架构下，将提供地球级虚实融合世界的构建与服务能力。

据介绍，Cyberverse的全场景空间计算，使得手机可以解算出自己的厘米级定位，实现真实世界与物理世界的无缝融合；它还具备强环境理解功能，可极大提升手机准确识别物理环境与物体的能力；其高效率、高精度的构建能力，可以自动化提取周围环境特征信息，使得手机能准确获取周围世界的三维信息。此外，其还具备超逼真的虚实融合渲染能力，使得绘制效果更加逼真。

随着Cyberverse的建设推进，一种与真实世界关联的全新的虚实融合的交互与视觉体验将出现在用户面前。使用者可以看到物理空间的数字属性，如楼宇虚拟标牌、楼宇出入口的虚拟呈现和园区服务设施的虚拟标牌等；也可以看见智慧园区IoT（物联网）信息，如室内温度湿度，空气质量和人数等楼宇智慧信息，以及会议室名称、预定情况与是否有人等会议室智慧信息等；Cyberverse还可进行三维步行导航，带来虚实融合的全新体验。

罗巍表示，Cyberverse将在景点、博物馆、智慧园区、机场、高铁站、商业空间等空间提供服务。今年将会在中国一线城市提供五个地点提供服务，在2020年第二季度末会在100个地点提供服务，在2020年第四季度末会在1000个地点提供服务。