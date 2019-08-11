社科院学部委员余永定：增速持续下跌是中国最严重的挑战

中国社科院学部委员余永定说，中国面临最严重的挑战是经济增长速度的持续下跌，货币政策现在很难起到推动经济主角作用，减税降费是应该的，但更应该强调财政支出政策，不论从通货膨胀还是从财力角度，2.8%的财政赤字这个界限都是可以突破的。

据路透社报道，余永定昨天（10日）在黑龙江伊春市举办的“四十人论坛”上说，“从财力和通货膨胀这两个角度来看，我觉得中国都是有可能而且应该采取更为扩张性的财政货币政策，制止经济的进一步下滑。”

他指出，需要注意的是，2008年中国采取了扩张性的财政政策，很大程度上不是靠政府增加财政开支，而是要求地方政府建立融资平台，向商业银行借款，这种方式是不对的。

他也说，中国目前的情况下，要做的是增加财政支出，增加政府国债的发行，中央银行配合就是把利息率压低，使国债卖得出去。采取扩张性财政政策同时，保证利息率水平比较低，把资金从房地产市场和其它资本市场赶出来，让它进入实体经济。

余永定指出，这样下来，中国经济下滑是完全可以制止的，而这个恰恰是对付美国贸易战的最好武器。当然强调扩张性的财政政策强调需求管理，并不意味着忽视结构性改革，忽视其它各个方面更为深刻的改革。这两者是并行不悖的。

“作为一个宏观经济学家，我认为现在正确的政策就是要采取扩张性的财政政策，辅之以扩张性的货币政策，阻止中国经济下滑，做到这一点，中国经济还有保持较高增长10年甚至可能更长时间的可能性。”

中国2019年全国财政预算赤字规模为2.76万亿元人民币（5468亿新元），较上年增加3,800亿元；赤字率为2.8%，较上年2.6%略有提高。中国财政部表示，今年积极财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费；但财政收入增速将有所放缓，要树立过紧日子的思想。