被指衣服设计损害中国主权 范思哲一天内二度道歉

意大利奢侈品牌范思哲一天内二度发表声明，就T恤设计将香港、澳门列为国家致歉。这是继杜嘉班纳（D&G）后，再有外国品牌在华踩到政治地雷。

范思哲（Versace）8月10日晚被网民爆料，在一款T恤的设计上把香港、澳门列为国家，引发中国大陆舆论强烈声讨，导致范思哲中国代言人杨幂11日凌晨宣布与品牌解约。

范思哲随后在官方微博账号首度发表道歉声明称：“我们的错误设计导致某些城市没有使用正确的国家名称，该T恤已于7月24日在Versace范思哲官方所有销售渠道下架并销毁。”

声明还说：“我们热爱中国，坚决尊重中国领土国家主权。”

不过，大陆网民不依不饶，认为范思哲“为了中国市场而道歉“，还提出要范思哲在官网以及其官方面簿（Facebook）、Instagram账号等同步道歉。

有网民称：“外网不道歉跟朋友圈公开女朋友只对她一人可见有区别吗？”

舆论压力下，范思哲11日傍晚再度在面簿、Instagram等多个社交网站道歉，并发出品牌继承人暨创意总监多娜泰拉·范思哲（Donatella Versace）签名落款的中英文道歉声明。

声明说： “我对我们公司近期造成的一个失误而深感抱歉，目前该事件正在社交媒体上被讨论。我一直尊重中国国家主权，这就是我为什么想亲自为这种错误以及由此而产生的不良影响而道歉。”

据统计，范思哲在全球范围约有300家店，其中以中国大陆数量最多，达到116家。

（记者是《联合早报》上海特派员）