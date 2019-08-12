《中国廉政监察网》假冒中纪委敲诈勒索被查处

中国公安机关查处了假冒中共中央纪律检查委员会名义的网站《中国廉政监察网》，抓获了网站开办人被抓。

据中共中央纪委中国国家监委网站11日晚发布的消息，该网站开办人魏某某及其关系人被抓。魏某某等人对其假冒中央纪委名义实施违法犯罪活动的事实供认不讳。

《中国廉政监察网》自称是“由中国纪检监察学院监督指导的国家级网站，属于廉政、法治、党务政务综合类官方门户网站”，设有“廉政要闻”等21个板块。

该网站由北京华夏盛典文化传媒有限公司于2017年9月15日注册成立，公司开办人及法人代表为魏某某。中国公安机关查明，魏某某及其团伙依托假冒网站发布虚假信息、恶意炒作案件，并以此实施敲诈勒索和诈骗等违法犯罪活动。

魏某某还指使公司员工赴各地搜集所谓“新闻线索”，以帮助“申诉”为名向当事人收取“立案费”，在与当事人签订协议后赴事发地进行录像、拍照等所谓“取证”工作，将相关照片和视频及其编造的虚假信息发布在《中国廉政监察网》等网站上，并向当地党委政府邮寄所谓“督办函”进行敲诈勒索，或向当事人收取“好处费”。

中国公安机关表示，将继续加强巡查监控，坚决依法打击冒充中央国家机关名义实施的违法犯罪活动。