路透社：雪铁龙与东风将放弃两合资厂并大幅裁员

法国汽车商标致雪铁龙集团（Peugeot SA）及其合作伙伴中国东风集团已同意在中国裁减数千个工作岗位，并将放弃四座合资汽车组装厂中的两座。这是两家公司在中国市场势头减弱之际，为遏制亏损增长作出的最新努力。

据路透社报道，该媒体获得一份文件显示，PSA集团经营管理委员会主席唐唯实(Carlos Tavares)与东风汽车集团有限公司董事长竺延风在上个月达成计划，二者在武汉组建的合资企业，神龙汽车有限公司将把员工总数减半至四千人、关闭一座工厂并出售另一家工厂。

两家车企未就重组计划细节置评。

PSA集团两位消息人士称，上述协议可能避免了该公司将撤资威胁付诸行动。他们表示，PSA集团执行长已经暗示，如果不进行业务重组，该公司或退出与东风汽车集团27年来的合作伙伴关系，甚或彻底撤出中国。

一名接近PSA董事会的消息人士称，“我们只差一点儿就不得不退出中国。”

PSA去年在中国的销售量较2014年时的峰值73.1万辆萎缩将近三分之二，至25.17万辆。

PSA正设法在不利形势中重新启动。中国市场受美中贸易战升级的打击，去年出现1990年代以来首次收缩，且2019年预计还会再下滑5%。