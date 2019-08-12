Coach蔻驰T恤被指涉分裂中国 刘雯终止代言

继范思哲之后，又有国际奢侈品牌的蔻驰（coach）被发现在其T恤产品和官网上将香港、澳门和台湾与其它国家并列。蔻驰官网目前已无法访问。蔻驰代言人刘雯也终止了与该品牌的代言合作。

刘雯官方微博12日发表律师声明，声明表示，“我们注意到Coach品牌的行为已经严重伤害到中国人民的感情，其行为应被严厉谴责。基于此，刘雯女士终止与蔻驰品牌的代言合作。”

刘雯还在官网写道，“由于我选择品牌的不严谨，给大家带来了伤害，在这里我向大家道歉！我热爱我的祖国，坚决维护中国的主权！ ​​​​”

据新浪新闻此前报道，有大陆网友今天（12日）发现蔻驰在其T恤产品和官网上也将香港、澳门和台湾列为国家。经该媒体查询，该款T恤为蔻驰与迪士尼联合款，在T恤背面印有多个城市和国家名称，其中北京和上海后面都跟有中国，然而在香港和澳门则独立一个版块，并未在其后加上中国（China）字样，而在台北（taipei）后面则直接加上了台湾（taiwan），与加拿大，中国，美国等国家名称并列。

该媒体还发现，在蔻驰官网上搜索门店时，“按国家查找”（find by country）的下拉栏中赫然显示着香港，澳门和台湾三个地名，并与中美等国家并列。