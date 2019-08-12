【视频】中国央视推说唱歌曲《对分裂说不》

香港反修例的风波持续。有中国官媒就事件推出歌曲《对分裂说不》，表示企图撕裂香港，摧毁香港的邪恶图谋，绝对不会得逞，而且“鲜艳的五星红旗，会永远在香港高高飘扬”。

据央视网8月9日发布的歌曲《对分裂说不》，歌词表示，要“对暴乱说不！对恶行说不！对邪恶说不！对分裂说不！”

央视配文表示，“少数跳梁小丑蚍蜉撼树，不自量力”，“面对少数暴徒的乱港行径，香港700万同胞没有沉默，他们以实际行动向暴乱恶行坚决说不！有14亿中国人的鼎力支持，香港一定能回归理性、回归安宁。”

以下是《对分裂说不》歌词：

企图撕裂香港，摧毁香港的邪恶图谋，绝对不会得逞！

鲜艳的五星红旗，会永远在香港高高飘扬！

对暴乱说不！对恶行说不！对邪恶说不！对分裂说不！

就算是孩子也懂拳头不该挥向兄弟，可是你激进又暴力，还拿着各种武器，喊着自由却强迫大家一起进入这个骗局，我劝你省省吧，那只是在害人害己！

回头看看你四周的警察在维护着正义，可现在遍体鳞伤，在这反抗着暴力，那些天真的小孩被你蛊惑，把法治当作儿戏，走出课堂、扔下书本，正在迷失自己。

对暴乱说不！对恶行说不！对邪恶说不！对分裂说不！

你知道躲不过十五，也就初一骗骗自己，所以别偷偷摸摸畏畏缩缩趁人不注意，有本事光明正大摘下幕后黑手发给你的面具，让我们看看你敢再碰一下 五星红旗！

那些外部势力别拿集会自由当做借口，快拿走你的黑手，别做跳梁的小丑，中国的事情自己做主，不用你们插手！中国的事情自己做主，不用你们插手！

对暴乱说不！对恶行说不！对邪恶说不！对分裂说不！

维港的海风吹拂着百年的香江，在中环、在北角、在九龙、在元朗，让暴力的阴霾离东方之珠远去，这里只有和平统一，没有恐怖主义。

五星与紫荆共同闪耀城市的中央，要稳定、要和平、要法治、要发展的希望，让暴力的阴霾离东方之珠远去，祖国永远是你的后盾，她挺你到底。

对暴乱说不！对恶行说不！对邪恶说不！对分裂说不！