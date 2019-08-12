不满警方手法 港多所大专院校学生会吁即日起无限期“三罢”

香港警方昨天在多区示威冲突中的执法行为引起争议，网上不满警方执法方式，紧急发起今天中午(12日)在机场的集会活动，称要向旅客展示警方滥权滥暴的行为。多所大专院校学生会发表联合声明响应，还呼吁市民即日起无限期“三罢”，每日到机场参与集会。

综合香港东网和星岛日报网报道，警方昨天先是在港铁站内发射催泪烟，并于尖沙咀疑以布袋弹射爆女示威者眼球，多家媒体拍摄到防暴警员及速龙小队于太古站内乱棍殴打及脚踢示威者落电梯，更于铜锣湾站假扮示威者并拘捕多人。

网民对警方执法手法极度不满，今天有网民发起集会活动，称于下午1时开始，呼吁市民响应达到“百万人塞爆机场”。

同时，11所大专院校的学生会今天也发表联合声明，呼吁市民由即日起无限期“三罢”（罢课、罢工、罢市），直至涉嫌滥权滥暴的警员受法律制裁，和政府回应反对修订《逃犯条例》人士的五大诉求为止。

声明还呼吁市民响应行动，从今天起，每天下午1时到机场参与集会。

参与联合声明的11个学生会，包括香港大学学生会、香港演艺学院学生会、香港城市大学学生会、香港科技大学学生会、香港公开大学学生会、岭南大学学生会、香港中文大学学生会、香港树仁大学学生会、香港教育大学学生会、香港恒生大学学生会、香港浸会大学学生会。