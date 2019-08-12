港警被疑扮黑衣人制造混乱 环球时报：卧底战术

香港警察昨晚（11日）在铜锣湾拘捕多名示威者，期间有一批与示威者打扮相似、穿黑衫的男子，手持着疑似警棍的物品追打占路的示威者，还与军装警员一同制服在场人士。多名示威者头部流血受伤。有目击市民质疑警方打扮成示威者，从中制造冲突。

据香港电台报道，香港民权观察成员王浩贤要求港警对此作出交代。他还就香港独立监察警方处理投诉委员会对警方使用武力的行为默不作声感到失望。

中国大陆媒体《环球时报》则以“昨夜，香港警察卧底出击！”为题发表文章。该文章称香港警方昨晚的行动“增加了便衣‘卧底’的战术转变”。

《环球时报》采访了香港警察队员佐级协会主席陈祖光，陈祖光表示，昨天的集会是一个非法集会，所有参加的人都是犯法。警察用便装或被称的“混入”，只要是依法执行，都是正确，就如同派卧底入黑社会一样。

陈祖光说，“若此时因怕受批评便停止果断执法，又会返回无法无天的时侯。”

港警昨晚的效率和速度提高。有警方高级官员表示，和前几次执法情况相比，本周末的整体执法速度快。便衣执法非常高效，尤其是他们对黑衣示威者的情况掌握得比较准确。警方对暴力零容忍，并将对暴力行为严惩到底。

还有香港媒体表示，属“鹰派”的警务处前副处长刘业成于上周五（9日）回归，以临时副处长（特别职务）的身份，负责处理大型公众活动、示威等。过去两日，各区警署布防明显升级。