再有多个国际品牌被爆产品设计损害中国主权

继意大利奢侈品牌范思哲（Versace）之后，今天（12日）再有多个国际品牌被爆出产品设计损害中国主权和领土完整，其中包括蔻驰（coach）、纪梵希（Givenchy）和亚瑟士（ASICS）等。

据新浪新闻、《南方都市报》、《新京报》等媒体报道，有中国大陆网友今天发现，蔻驰在其T恤产品和官网上也将香港、澳门和台湾列为国家。

媒体还发现，在蔻驰官网上搜索门店时，“按国家查找”（find by country）的下拉栏中显示着香港，澳门和台湾三个地名，并与中美等国家并列。

事件爆出后，与COACH有合作的明星纷纷表态。首先，该品牌代言人刘雯微博发文称，任何时候，中国主权和领土的完整神圣不可侵犯，因此她已发布律师声明宣布与COACH终止合作。

曾出席过该品牌活动的男明星任嘉伦也通过工作室表示：“任嘉伦先生与COACH蔻驰品牌目前双方已无合作。任嘉伦先生及团队坚决捍卫国家统一和领土完整！”

蔻驰中午时分在其官方微博就事件发表声明道歉，声明说，“在2018年5月，发现几款T恤设计存在重大失误，深刻认识到问题的严重性，立刻采取紧急措施，主动在全球范围的所有渠道将所涉商品下架”。

此外，声明还表示，已立刻对相关网站的内容进行全面审视及修改。并表示“尊重中国人民感情，诚恳接受广大消费者的监督与指正”。

来自法国的纪梵希也被指将香港、台湾以与其他国家并列的形式印在T恤上。纪梵希品牌(美妆)代言人易烊千玺随后透过工作室表明，宣布与纪梵希品牌（美妆）解约，并表示坚决维护国家主权与领土完整。

纪梵希随后在微博发布致歉声明称，对海外市场印花T恤中的错误深表歉意。并表示该品牌“一贯尊重中国主权，坚决拥护一个中国原则，坚定不移”。

另外，有网友爆出，日本运动品牌亚瑟士外国官网也存在将香港和台湾列为国家现象，但在中国官网却用中文写明中国香港与中国台湾。亚瑟士中国就此发布道歉声明称，始终如一地坚持祖国领土完整，支持一个中国原则，支持香港、台湾是中国领土不可分割的一部分。并已全力与总部积极沟通，尽快更正相关问题。

亚瑟士品牌代言人韩东君已在微博发布声明，宣布停止一切与亚瑟士品牌的代言合作，表示“坚决维护中国主权，维护祖国统一，中国主权和领土完整神圣不可侵犯，更不容分割！”