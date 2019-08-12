港澳办：激进示威者开始出现恐怖主义苗头

中国国务院港澳事务办公室发言人杨光今天（12日）指出，香港激进示威者连日来屡屡用极其危险的工具攻击警员，已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头，这是对香港法治和社会秩序的粗暴践踏，是对香港市民生命安全的严重威胁，是对香港繁荣稳定的严重挑战。

港澳办今天提前在下午4时前召开记者会。杨光在记者会上指出，香港已经走到了一个重要关头，所有关心香港前途的人都应该坚定地站出来，拒绝一切的犯罪行为和暴力分子。他也说，有激进示威者开始出现恐怖主义苗头。他说，止暴制乱、恢复秩序，是香港当前压倒一切的最重要最紧迫的任务。

对于有示威者昨天在香港长沙湾、尖沙咀警署等多地向警察投掷汽油弹，导致警员多处烧伤，杨光谴责这些严重犯罪行为“丧心病狂、不计后果”，“我们表示极度愤慨和强烈谴责”，并向受伤警员表示慰问。

杨光也指出，香港警队是维护香港社会治安和法治的中坚力量。两个多月来，香港警务人员恪尽职守、依法履职，在止暴制乱一线表现出的专业克制、做出的重要贡献有目共睹，赢得了包括广大香港市民在内的所有热爱和平安定的人的普遍赞誉和崇高敬意。

对于这样的暴力犯罪行径，杨光指出，必须坚决依法打击，毫不手软，毫不留情。他也说：“我们坚决支持香港警队和司法机构果断执法、严正司法，尽快将违法犯罪分子绳之以法。”